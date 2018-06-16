(Görüntülü) İstanbul'da şimşekli gece

Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.