Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
(Görüntülü) İstanbul'da şimşekli gece
Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,() İSTANBUL'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu....
16 Haziran 2018 Cumartesi 11:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.