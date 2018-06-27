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(Görüntülü) İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü...

Özgür EREN-Soner HASIRCIOĞLU-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.


 

METEOROLOJİ UYARDI 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

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