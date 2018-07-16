(Görüntülü) İSTANBUL'DA SALA OKUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sala okundu.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sala okundu.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 03:22
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anması kapsamında camilerden sala okundu.
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