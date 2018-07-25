(Görüntülü) İstanbul'da önce hava karardı sonra yağmur başladı

- İstanbul'un batısını kara bulutlar sardı, yağmur başladı Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un batısını kara bulutlar sardı. Ardından başlayan sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.00'a kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. Uyarının hemen ardından İstanbul'un batısını kara bulutlar sardı. Ardından başlayan sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor.