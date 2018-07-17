(Görüntülü) İstanbul'da “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesi başladı

Özgür Deniz KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak amacıyla “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini başlattı. Şu ana kadar 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. Çiftçiler de yüzde 50'ye varan oranda kâr elde ettiklerini söyledi. 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazisi bulunan İstanbul'un yaklaşık 750 bin dönümünde aktif tarım yapılıyor. İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek,çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mısır, ayçiçeği,çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok ürünün tohumu yerli olarak tarlalara ekildi. Şu ana kadar Çatalca, Silivri, Şile, Beykoz gibi ilçelerde yer alan 17 farklı alanda 130 dekar ekim yapıldı. "YERLİ TOHUM İLE VERİM ARTTI" Yerli tohum çalışmalarının 2017 yılının Şubat ayında başladığını belirten İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Abdurrahman Eşref Özbey, "Önder çiftçilerimizi köy köy tespit edip görüşüyoruz. Gönüllü olan, milli hassasiyetleri olan çiftçilerimiz geliyor ve 'biz yaparız' diyorlar. Onlarla birlikte bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Çiftçilerle birlikte ekiyor, gübrelemesini, ilaçlamasını yaptırıyoruz. Bir çeşitte elde edilen ortalama verim 400 kilogramken, yerli tohumlarla elde ettiğimiz verim 620 kilogramı buldu" diye konuştu. "BU PROJEDE GDO'LU ÜRÜN YOK" İstanbul'da 1 milyon dönüme yakın tarıma elverişli arazi olduğunu kaydeden Özbey, "Bunun 750 bin dönümü tarımsal olarak işlenmekte. Biz de İBB olarak bu tarım arazilerinin daha verimli ve kaliteli olan yerli tohumun sağlanması için bu çalışmaları yapıyoruz. Nusret ve Aladağ çeşitleri ön plana çıkmakta.Özellikle Silivri bölgesinde buğday, mısır, ayçiçeği, kanola ve arpa çeşitlerinin denemesini yaptık" ifadelerini kullandı. Özbey, "İstanbul'un tarıma elverişli olan bütün ilçelerinde yerli tohum ekim çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı araştırma enstitülerinden aldığımız yerli tohum çeşitlerini İstanbul'un farklı bölgelerine ekip deneyebiliyoruz. Bu denemeler sonucunda en verimli çeşit hangisiyse, bunu çiftçiye öneriyoruz. Bu projede GDO'lu ürün yok" dedi. ÇİFTÇİLER: KAZANCIMIZ YÜZDE 50 ARTTI Silivri'de çiftçilikle uğraşan Ahmet Efe, "Ben gönüllü olarak İBB ile görüştüm ve ekime başladım. Doğduğumdan beri çiftçiyim. Çiftçilikten başka gelirimiz yok. Fakat İBB'nin uyguladığı yerli ve milli sistemi görünce, bu işi yapmaya karar verdik. Dış kaynaklı olan tohumları bu sene ektiğimizde seneye ekemiyoruz. Her sene yeni tohum almamız gerekiyor. Bu tohumları seneye bir daha ekebiliyoruz" dedi. Efe, "Bütün yerlerimi yerli tohuma çevirdim. Karabuğdayı da ilk deneyen gönüllülerden biri olacağım için sevinçliyim. Tohumdan kazancım yüzde 20-30 oldu. İthal tohumun fiyatı 2 bin lira. Bu yıl yerli tohumun fiyatı onun altında. Fiyatı düşük ve verimi yüzde 50 fazla. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. "İTHAL TOHUMDAN DAHA UCUZ" Bir diğer çiftçi Sami Subaşı ise "Gönüllü olarak katıldım. 4 çeşit buğday denedim. En iyi aladağ ile nusretin verimini önerebilirim. Aşağı yukarı 600 kilogram civarında verim aldık. Yerli tohumla bu sene tanıştım ve çok memnun kaldım. Kullanmaya devam edeceğiz" dedi Subaşı, "Diğer tohumları her zaman almak zorunda kalıyorduk. Verimleri düşük oluyor. Bizim arazi yapımıza uymuyor. Ama yerli tohumdan memnunuz. İthal tohumdan daha ucuz. Kök hastalıklarına dayanıklı bir tohum olduğu için ilaçlamadan da fayda sağlıyoruz" diye konuştu. UYGULAMA NASIL İŞLİYOR? Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli ve milli tohumlar İBB tarafından alınıyor. Buğday, pirinç, mısır, ayçiçeği, kanola, karabuğday gibi ürünlerin tohumları, İBB’ye bağlı uzman ziraat mühendisleri ile birlikte bölgenin yağış, sıcaklık ve toprak durumu incelenerek belirlenen alanlara denenmek üzere ekiliyor. Tohumların filizlenmesinden gelişimine kadarki süreç uzmanlar tarafından yakından inceleniyor. Hasat zamanı geldiğinde, yetiştirilen ürünlerin hasadı yapılıyor. Hasada İBB’nin ziraat mühendisleri ve uzman ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de katılıyor. Ekim yapılan arazide hangi tür verim ve kalite yönünden öne çıkmışsa çiftçiye arazide o ürünü kullanması öneriliyor. 17 BÖLGEDE EKİM YAPILDI Deneme ekimleri; Silivri, Çatalca, Şile başta olmak üzere İstanbul’un 17 bölgesinde 130 dönümlük alanda yapıldı. En son Silivri Büyükkılıçlı Mahallesi’nde 5 dekarlık alana ekilen buğday çeşidi olan alada, nusrat, beşköprü ve hanlının hasadı yapıldı. Toprak verimi düşük olan bu bölgede buğday ekiminden dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde ediliyordu. Yerli tohum deneme ekimlerinden sonra nusrat ve alada cinsi buğdayların 600 kilo verim sağladığı tespit edildi. Bunun üzerine çiftçiler yüzde 50 daha fazla verim sağlayan ve kılçıklı olmasından dolayı daha kaliteli olan nusrat ve alada buğdayını önümüzdeki sene ekmek için şimdiden tohum başvurusunda bulundu.