(Görüntülü) İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 4" DENETİMLERİ YAPILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul-



İstanbul'un genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştiriliyor.



Kadıköy'de yapılan denetimlerde motosikletli yunus ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdu. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan 'Zoro ' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.