Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi. O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.
(Görüntülü) İstanbul'da kurt kapanı 4 denetimi; polis helikopteri böyle denetledi - 2
Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-İSTANBUL genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde...
08 Mart 2019 Cuma 22:35
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