(Görüntülü) İstanbul'da "kızıl" gün batımı

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,() İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı. Kimileri bu büyüleyici manzaranın seyrine dalarken, kimileri ise o anları cep telefonları ile görüntüledi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Güzel havanın tadını çıkarmak için evlerinden çıkanlar, akşam saatlerinde ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştı. Gün batımıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kızıl renge bürünürken, güneşin bulutlardan yansıyan ışıklarıyla Haliç Boğazı'nın suları da adeta kızıla boyanınca, ortaya çıkan manzara görsel bir şölene dönüştü. Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü üzerinde balık tutanlar ve civarda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzarayı doyasıya seyretti. Manzarayı seyretmekle kalmayıp cep telefonları ile görüntülemeyi tercih edenlerin de olduğu görüldü.