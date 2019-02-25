Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı. Geçen Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bu sabah itibariyle yerini yağmura bıraktı. Bugün hava sıcaklıklarının yükselmesi beklenirken, İBB'ne bağlı 'Kışla Mücadele' ekipleri de gece boyunca alarm durumundaydı. Ekipler, özellikle ana arterlerde her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır durumunda bekletiliyor.
(Görüntülü) İstanbul'da kar yerini yağmura bıraktı
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da her hangi...
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:15
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