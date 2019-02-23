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(Görüntülü) İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (3) beylikdüzünde vatandaşlar yürümekte zorlandı

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul   İstanbul'da kar başladı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü....

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul  

İstanbul'da kar başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü. Beylikdüzü'nde kar ile birlikte etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar üst geçitte yürümekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

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