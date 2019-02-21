Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

(Görüntülü) İstanbul'da kaçak kanser ilacı operasyonu

İstanbul - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket...

İstanbul - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen kişiler, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu. 

Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan kişi,  seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan bu kişi, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince x-ray kontrolüne davet edildi. Yapılan kontrolde şüphelinin bagajında yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı.

Bagajda yapılan arama neticesinde, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı bulundu. Halk sağlığını ciddi ölçüde tehlikeye atan,  yetkili kurumların herhangi bir denetim ve kontrol işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kanser ilaçlarına, savcılık makamından alınan talimat uyarınca el konuldu. Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam ediliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328