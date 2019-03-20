(Görüntülü) İSTANBUL'DA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul



İstanbul'da düzenlenen operasyonda 738 bin 566 adet kaçak ilaç ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede bazı adreslere baskın düzenledi.



Operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen farklı markalara ait ağrı kesici, serum ve çeşitli ilaçlar ile tıbbi malzemelerin de



arasında bulunduğu toplam 738 bin 566 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.