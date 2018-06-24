Alper KORKMAZ / İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.
(Görüntülü) İstanbul'da ilk oylar kullanıldı (1) (Fatih)
Alper KORKMAZ / İSTANBUL Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İstanbul'da da ilk oylar kullanıldı.
24 Haziran 2018 Pazar 10:06
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