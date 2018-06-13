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(Görüntülü) İSTANBUL'DA HUZUR ARİFE" DENETİMİ (1)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBU   İstanbul Emniyet Müdürüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi  154 noktada "Huzur Arife"  denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın  talimatları...

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBU  

İstanbul Emniyet Müdürüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi  154 noktada "Huzur Arife"  denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın  talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleşen denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. 

 

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