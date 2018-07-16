(Görüntülü) İstanbul'da hortum 2

Erhan TEKTEN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, ()-TUZLA'da hortum çıktı.



Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybeti. Hortumun ardından kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde seraların naylonları parçalandı. Kadılı köyü muhtarı Necati Özyurt yaşananları şöyle anlattı: 10 dakika içinde her yer karardı. 10 dakika yağmur yağmurun ardından sel oldu.