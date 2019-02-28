(Görüntülü) İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
28 Şubat 2019 Perşembe 01:33
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
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