Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü.
(Görüntülü) İstanbul'da dolu yağışı etkili oluyor (2)
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış yer yer doluya döndü. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili oldu. Araçların üzerinin dolu ile kaplandığı görüldü. ...
28 Şubat 2019 Perşembe 09:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.