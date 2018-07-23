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(Görüntülü) İstanbul'da dolu yağışı başladı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı.   METEOROLOJİ'DEN UYARI Meteoroloji'den yapılan açıklamada;...

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-İSTANBUL'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı.


 

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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