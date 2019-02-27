Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı.
(Görüntülü) İstanbul'da dolu sürprizi (3)
Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya...
27 Şubat 2019 Çarşamba 11:17
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