(Görüntülü) İstanbul'da dolu sürprizi (2)

Alper KORKMAZ - Ersan SAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da aralıklarla dolu yağışı etkili oluyor. Kısa süreli dolu yağışı trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Bazı vatandaşlar tentelerin altına sığınarak kendilerini korunmaya çalışırken bazı vatandaşlar ise yanlarındaki şemsiyeleri açtı.