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(Görüntülü) İstanbul'da dolu alarmı; havalimanında da otoparklar doldu (YENİDEN)

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () İSTANBUL’DA önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda kapalı otoparklar doldu. Havalimanında açık otoparkta boşluklar gözlemlenirken,...

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, () İSTANBUL’DA önümüzdeki saatlerde beklenen kuvvetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda kapalı otoparklar doldu. Havalimanında açık otoparkta boşluklar gözlemlenirken, bazı vatandaşlar ise doludan zarar görmemesi için araçlarının üstüne halı ve battaniye sererek önlem aldı.

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