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(Görüntülü) İstanbul'da DEAŞ operasyonu : 38 gözaltı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  - İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()  - İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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