Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak miting
Erdoğan ve Bahçeli'den İzmir'de ortak...

(Görüntülü) İstanbul'da cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel gücü artırıcı hap sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel güç artırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih’te belirledikleri 6 adrese 27 Şubat’ta eş zamanlı baskın yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslerde bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 284 bin 962 cinsel performans arttırıcı hap, 405 cep telefonu, bin 734 sahte parfüm, 43 kol saati ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 7 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması’ suçlarından adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya girmesi ve içeride bulunan cinsel performans arttırıcı ilaçları ele geçirmesi polis kameraları tarafından görüntülendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328