(Görüntülü) İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı (1)

Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevkedildiği öğrenildi.
Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevkedildiği öğrenildi.
19 Nisan 2019 Cuma 16:17
Çağatay KENARLI - İstanbul - İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu önü sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı ve adliyeye sevkedildiği öğrenildi.
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