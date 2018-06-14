Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalışan bir şebekeye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda içlerinde eski adliye çalışanı zabit katibi O.Y nin de bulunduğu 3 kişi gözalatına alındı. O.Y ile birlikte A.C ve C.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü) İstanbul'da "2B" operasyonu
Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla...
14 Haziran 2018 Perşembe 11:34
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