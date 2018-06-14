İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Uysal, “İBB olarak, İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmesi için görevlerimiz var. İBB Meclisimizin aldığı kararla, her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız toplu ulaşımı yüzde 50 indirimli kullanacak. Bayramda toplu taşımada ek seferler konulacak. İstanbulluların huzur içinde bayram yapması için her türlü tedbirleri alındı. Personelimiz, kendileri bayram yapmaktan daha ziyade İstanbullulara bayram yaptıracak" dedi
(Görüntülü) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma (2)
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Uysal, “İBB olarak, İstanbulluların bayramı...
14 Haziran 2018 Perşembe 13:43
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