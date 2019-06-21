Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
(Görüntülü) İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis...
21 Haziran 2019 Cuma 08:41
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