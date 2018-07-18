(Görüntülü) İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL()
İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı görenlerin ilgisini çekti.
Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL() İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı görenlerin ilgisini çekti.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:24
Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL()
İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı görenlerin ilgisini çekti.
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