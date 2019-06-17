(Görüntülü) İSTANBUL - BEBEK ARABASINDAKİ ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()



Sultangazi'de alışveriş yapan bir kadının bebek arabasına astığı çantanın çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde çocuk ve bebek ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya gelen M.A., reyonları gezerken içinde bin TL olan çantasını bebek arabasına asılı bıraktı. Bu sırada mağazaya giren 2 kadın, bebek arabasında asılı çantayı farketti. İki şüpheli, M.A'nın reyonda ürünleri incelemesini fırsat bilerek, bebek arabasında asılı olan çantayı hızlı bir şekilde alarak mağazadan çıktı. Çantasının çalındığını fark eden M.A. durumu mağaza görevlilerine bildirerek polise başvurdu.



Polis, hırsızları yakalamak için güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı.