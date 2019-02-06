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(Görüntülü) İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda kan bağışı kampanyası

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Başsavcı İsmail Uçar,10 kere kan bağışında bulunan personeli istediği bölümde çalıştıracaklarını söyledi.  İstanbul...

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. Başsavcı İsmail Uçar,10 kere kan bağışında bulunan personeli istediği bölümde çalıştıracaklarını söyledi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılay'ın işbirliği ile adliye bünyesinde kan bağışı kampanyası başlattı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı E Blok Zemin katta bulunan Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda yapılan bağış kampanyasına Başsavcı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Sarayı Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri, savcılar ve adliye personeli katıldı. Başsavcı İsmail Uçar ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, adliye çalışanları ve savcılar kan bağışında da bulundu. 


 

10 KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN PERSONELE İSTEDİĞİ BÖLÜMDE ÇALIŞMA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Başsavcı İsmail Uçar, adliye bünyesinde bulunan kan merkezine yeterli bağışın yapılmaması nedeni ile bu kampanyayı başlattıklarını söyledi. Başsavcı Uçar, "Kanın insan hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu bildiğimiz için bu bağışa destek amacıyla bir kampanya başlattık. Hocalarımızın desteğiyle biz de bağışa katkıda bulunmaya geldik. Kızılay 10 kez bağışta bulunana bronz madalya veriyor, biz de istediği bölümde çalışma ödülü vereceğiz çalışanlarımıza" dedi. 

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Yazıişleri Müdürü Selçuk Köse, Başsavcılık tarafından başlatılan bu kampanyanın çok güzel bir kampanya olduğunu söyledi. Köse, aynı zamanda kök hücre bağışçısı olduğunu da kayetti. 

 

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