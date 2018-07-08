(Görüntülü) İSTANBUL (aktüel görüntü) 15 TEMMUZ HAFIZA MÜZESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
08 Temmuz 2018 Pazar 14:25
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