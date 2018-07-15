(Görüntülü) İspir'de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

ERZURUM'un İspir ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir çok iş yeri sular altında kaldı. İspir ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Sel nedeniyle iş yerleri sular altında kaldı. İş yerlerine dolan suları boşaltan esnaf, alt yapı sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım istedi. Her yağmur sonrası iş yerlerinin sular altında kalmasından yakınan esnaf, "Her yağmur sonrası halimiz perişan oluyor. Herkes göç etti. İlçe de çok az esnaf kaldı. Devletimiz bize sahip çıksın. Memleketimizden gitmek zorunda kalmayalım" dedi. Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan'ın kuzey doğusu ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri, akşam saatlerinden sonra Ağrı ve Iğdır çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği belirtti. Uzmanlar, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan il genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu nedeniyle vatandaşların dikkatli olmasını istedi.