Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA, () ISPARTA'da dün etkili olan sağanak vatandaşa zor anlar yaşattı. Isparta'da dün akşam saatlerinde sağanak başladı. Yaklaşık 1 saat devam eden yağış sonrası yollar suyla doldu. İstanbul Caddesi başta olmak üzere birçok noktada araçlar güçlükle ilerleyebildi. İstanbul Caddesi'nde biriken su kaldırım seviyesine kadar çıkarken, araçlar güçlükle ilerledi. Vatandaş da yoldan karşıya geçmekte zorlandı.
(Görüntülü) Isparta'da sağanak zor anlar yaşattı
Ali ÇEVİKBAŞ ISPARTA, () ISPARTA'da dün etkili olan sağanak vatandaşa zor anlar yaşattı. Isparta'da dün akşam saatlerinde sağanak başladı. Yaklaşık 1 saat devam eden yağış sonrası yollar suyla doldu. İstanbul Caddesi başta olmak...
18 Haziran 2018 Pazartesi 11:55
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