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(Görüntülü) İslahiye'nin son yemenicisi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinin son yemeni ustası olan Erhan Yüksel, babadan devraldığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde mesleğini ayakta tutmaya çalışan tek yemenici Erhan Yüksel...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinin son yemeni ustası olan Erhan Yüksel, babadan devraldığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde mesleğini ayakta tutmaya çalışan tek yemenici Erhan Yüksel (52), havaların ısınmasıyla serin tutan ve ayağı terletmeyen yemeniye ilgi gösterilmesiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Gençlerin eski mesleklere ilgisiz olması, mesleğe sanat olarak değil sadece para olarak bakmasından dolayı çırak bulamadıklarından dert yanan Yüksel, "Benimle birlikte ata yadigarı bu meslek İslahiye'de maalesef yok olacak" dedi. 13 yaşında babasının ölümünün ardında işin başına geçerek tamamen el emeği olan yemeniciliği ayakta tutmaya çalıştığını dile getiren Erhan Yüksel, "Bir zamanlar en gözde meslekler arasında gösterilen ve bugün çırak dahi bulamadığımız mesleğimizi, cazibesini arttırmak için her renkte yemeni üretiyoruz. Rahatlığı, ter ve koku yapmayışı, ayaktaki ağrı, sızıyı, vücudun elektriğini alması gibi özelliklere sahip olan yemenilere insanlarımızın daha çok ilgi göstermesini istiyoruz" dedi.

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