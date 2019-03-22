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(Görüntülü) İslahiye'de öğrencilerden 'Dur Yolcu' koreografisi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı. İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü anısına 'Dur Yolcu' yazılı koreografi yaptı. İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 150 öğrenci, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü kapsamında okulun bahçesinde 'Dur Yolcu' koreografisi yaparak Türk bayrağı açtılar. İzleyenlerin beğenisini kazanan Okul Müdürü Mehmet Güven, Tam 104 yıl önce atalarımız Çanakkale'de tarih yazarak büyük bir zafer kazanıldı. Öğrencilerimize bu ruhu yaşatmak ve en önemlisi şehitlerimizi anmak amacıyla, öğrencilerimizle birlikte'Dur Yolcu' koreografisi gerçekleştirdik dedi.

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