(Görüntülü) İSLAHİYE'DE, KİRAZ HASADI BAŞLADI
19 Haziran 2019 Çarşamba 12:59
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1'Sıcak hava, pet şişenin zararını...
- 2(Görüntülü) Genç kadın literatüre...
- 3'Tüp bebek tedavisine başlamadan...
- 4(Görüntülü) Doğru yemek hastalık riskini...
- 5Doğru yemek hastalık riskini azaltıyor:...
- 6 “Su içmek için susamayı beklemeyin”
- 7Bakan Selçuk: 55 ilacı daha geri ödeme...
- 8Klimalar nefes daralmasına neden olabilir
- 9B12 takviyesi anne karnında başlamalı
- 10Aşırı kahve ve çay kemik erimesi riskini...
- 1Ataşehir Belediyesi minik şefleri mutfağa...
- 2Milli eğitim ve üniversite iş birliğiyle...
- 3(Görüntülü) Mezun İlişkileri Çalıştayı...
- 4Mezun İlişkileri Çalıştayı gerçekleştirildi
- 5(Görüntülü) Diyarbakır'da 'Uluslararası...
- 6(Görüntülü) Eğitim-Sen'den yıl...
- 7Diyarbakır'da 'Uluslararası...
- 8Diyarbakır'da 'Uluslararası...
- 9Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
- 10Eğitim-Sen'den yıl sonu değerlendirmesi
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bırakın...
- 2Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu:...
- 3Metzamamor'a sınır Iğdır'da...
- 4Trabzonspor, Altınordu'nun 2 gencini...
- 5Kağıthane'de yolda çökme
- 6Ufuk Sarıca, Karşıyaka ile imzalıyor
- 7KAĞITHANE'DE YOLDA ÇÖKME
- 8FLAŞ
- 9Kamyonetin devrilme anı araç kamerasında
- 10Özel cam şişede kokainle yakalandı
- 11Bandırma ve Karacabey'de binlerce...
- 12YHT hattı tek hattan ulaşıma açıldı
- 13Üniversiteli Mert, mezuniyet partisinde...
- 14TEM OTOYOLUNDAKİ KAZADA İSTANBUL İSTİKAMETİ...
- 15'7 Bölge 7 Renk Festivali’nde gençlerden...
- 16(Görüntülü) Çorum'da taş ocağı...
- 17(Görüntülü) Milli Eğitim Bakanı Selçuk...
- 18Kayıp esnaf aranıyor
- 19Stiglitz: Kripto para birimlerini tamamen...
- 20Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, adliyede
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:25
|13:10
|17:10
|20:46
|22:37