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(Görüntülü) İslahiye'de 596 konutun sahibi kurayla belirlendi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TOKİ tarfından yapılan 596 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi. TOKİ ve İslahiye Belediyesi İşbirliğiyle Fevzipaşa Mahallesi'nde yaptırılan 596 konut için kura töreni...

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TOKİ tarfından yapılan 596 konutun sahipleri kura çekimiyle belirlendi. TOKİ ve İslahiye Belediyesi İşbirliğiyle Fevzipaşa Mahallesi'nde yaptırılan 596 konut için kura töreni düzenlendi. İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine ev sahibi olmak umuduyla konutlara başvuran vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 596 konutun hak sahibi, noter eşliğinde kurayla belirlendi. Kura törenine bir eli alçılı gelen Fatma Kara (82), Biz kendimizden vazgeçtik, çocuklarımız bir ev sahibi olsun diye dua ediyorduk. Çok şükür o da nasip oldu. Allah evi olmayan herkese ev sahibi olmayı nasip etsin dedi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu çevredekilerin alkışıyla yaşayan özel güvenlik görevlisi Necmettin ve Meral Aslan çifti ise "10 yıldır kiradan oturuyoruz. Allah'tan bizi kiracılıkta kurtar bir ev sahibi olmamızı nasip et diye yalvarıyorduk. Allah duamız kabul etti. Çok mutluyuz " diye konuştu.

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