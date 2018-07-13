(Görüntülü) İslahiye'de 29 genç çiftçiyle sözleşme

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında 2018 yılı için hibe almaya hak kazanan 29 genç çiftçiyle hibe sözleşmesi imzalandı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü salonunda düzenlenen genç çiftçilerle sözleşme imza törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Kenan Arslan, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve 29 genç çiftçi katıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, bakanlık tarafından, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve genç girişimcilere yönelik başlatılan hibe desteğinde faydalanacak 29 genç çiftçi belirlendi. 29 kişinin almaya hak kazandığı hibe desteğinde mantarcılık, arıcılık, büyük ve küçükbaş hayvancılık gibi projeler bulunuyor. Veteriner Hekimler tarafından genç çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Vekili Kenan Arslan, 2018 yılında proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan 29 çiftçiyle sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, Bakanlığımızın dağıtım planlaması kapsamında bu yılsonuna kadar genç çiftçilerimize hayvanlarının teslim edeceğiz dedi.