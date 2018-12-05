(Görüntülü) İslahiye'de, 200 öğrenciye kaban dağıtıldı

GAZİANTEP'in islahiye ilçesinde, Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan, 'Bizim çocuklarımız üşümesin' kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kaban dağıtıldı.



İslahiye Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan 'Bizim çocuklarımız üşümesin' kampanyası ile İstanbul'daki İslahiyeli işadamlarının katkısıyla elde edilen kabanlar, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullardaki maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtıldı. Düzenledikleri kampanya ile öğrencilerin kışın üşümemelerini amaçladıklarını belirten dernek yöneticisi Numan Uçar, "Dernek olarak başlattığımız kampanyamıza İstanbul’daki İslahiyeli işadamları tarafından verilen destekle 200 kaban aldık. Kabanları, okul idarecilerinin belirlediği ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırdık. Kampanyamızı ihtiyaç sahibi öğrencilerin tamamına ulaşıncaya kadar sürdüreceğiz" dedi.