(Görüntülü) İşitme cihazı çalınan Poyraz'a yardım eli uzatıldı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde iki hafta önce sokakta oynarken iki işitme cihazı da çalınan Poyraz Akdemirci'ye (10), Ankara'da bulunan bir dernek tarafından bir işitme cihazı gönderildi. Poyraz'ın tam olarak duyabilmesi için ikinci cihaza ihtiyacı olduğu belirtildi. Erenler Küpçüler Mahallesi'nde yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları Poyraz'ın duymasını sağlayan işitme cihazları, iki hafta önce sokakta oynarken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 40 bin lira değerindeki cihazla 1,5 yıl boyunca okulda, sokakta, evde, ailesi ve arkadaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kuran Poyraz'ın dünyayla irtibatı, işitme cihazının çalınmasıyla koptu. Anne İpek Akdemirci, hırsızlığın ardından oğlu için yetkililerden ve yardımseverlerden destek istedi. İpek Akdemirci'nin oğlu Poyraz'ın tekrar duyması için yaptığı yardım çağrısına Ankara merkezli Koklear İmplant Derneği'nden yanıt geldi. Dernek, Poyraz için bir işitme cihazı bağışladı. Poyraz gönderilen bu cihaz ile biraz da olsa duymaya başladı. Derneğe teşekkür eden aile, şimdi Poyraz'ın tam anlamıyla duymasını sağlayacak ikinci cihaz için yardım bekliyor. Gönderilen işitme cihazıyla çok mutlu olduklarını belirten İpek Akdemirci, "Çok mutlu olduk. Çocuğuma bir tane cihaz geldi ama tam anlamıyla duyması için yetersiz geliyor. Allah razı olsun gönderenlerden, onunla az da olsa duyuyor. Gönderilen cihaz oğluma uyum sağladı. Diğeri de gelirse hastaneye gidip doktorlar tarafından ayarları yapılacak. Poyraz'ın tam anlamıyla duyması için son bir adım kaldı. Ne olur yardım edin" diye konuştu.