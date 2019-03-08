(Görüntülü) İşitme cihazı bozulduğu için duymayan Emre'nin yardımına ilçedeki yardımseverler koştu

Bursa?da kullandığı işitme cihazının bozulması nedeniyle 3 yıldır annesinin sesine hasret kalan işitme ve zihin engelli Emre Bozkurt(17), İnegöl Kaymakamlığı ve hayırsever insanların desteğiyle işitme cihazına kavuştu.

Bursa?nın İnegöl ilçesinde doğuştan işitme ve zihinsel engelli olan Emre Bozkurt(17), bebekliğinden itibaren işitme cihazı kullanmaya başladı. 3 yıl önce işitme cihazı bozulan Bozkurt?un ailesi maddi yetersizliklerden dolayı yeni bir işitme cihazı alamadı. Bu süre içerisinde hiçbir şey duyamadığı için evden dışarı çıkmayan Bozkurt?un yardımına İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı, İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği ve hayırsever insanlar yetişti. 15 bin lira değerindeki işitme cihazı, toplanan paralar ile alınıp Zihinsel Engelli Derneğince düzenlenen tören ile Bozkurt?a verildi. 3 yıl aradan sonra işitme cihazını takmasıyla yeniden duymaya başlayan Bozkurt, cihazın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Törende konuşan Emre?nin annesi Türkan Bozkurt, ?Dernek başkanımıza ve yönetime, Kaymakamlığımıza, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Oğlum 3 yıldır duymuyordu. Cihazı bozulmuştu, duymuyordu. Şimdi artık duyabiliyor.ö dedi.

Ayrıca törene, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İZED Başkanı Halil Peynirci de katıldı.