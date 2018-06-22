(Görüntülü) Işık kadın girişimciliğini önemsiyoruz

Mesut IŞIK-Büşra KAYA DARICA(Kocaeli), () - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık girişimciliği önemsediklerini belirterek, Biz girişimciliği önemsiyoruz. Kadın girişimciliğini daha çok önemsiyoruz. Kadınların kendi işini kurmasını yanında başka kadınları ve erkekleri çalıştırmasını, yani kendi işinin sahibi patronu olmasını çok önemsiyoruz dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri lşık, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde AK Parti İl Kadın Kolları'nın düzenlediği kahvaltıda iş kadınlarıyla bir araya geldi. Işık yaptığı konuşmada ı belirterek, Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmalarını görüyorsunuz. Hepsi birden koro halinde efendim fabrikamı yaptınız. Biz yaptık siz sattınız diye söylüyorlar. Bu çağda artık devlet fabrika yapmaz. Bu çağda devlet fabrika yaptırır. Bu çağda devletin fabrika yapma anlayışından Rusya vazgeçti, Çin vazgeçti. Bütün komünist ülkeler vazgeçti. Vazgeçmemişse eğer bir Kuzey Kore vazgeçmemiştir. Onun için geçen gün dedim ki biz Muharrem İnce'yi Kuzey Kore'ye gönderelim. Adının başına da 'Kim' koyalım, 'Kim Muharrem' olsun. Niye devlet fabrika yapar mantığı komünistlerin bile terk ettiği bir mantıktır. Devlet fabrika yapmaz bu çağda. Devlet fabrika yaptırır. AK Parti olarak 16 yıldır en çok önemsediğimiz konu özel sektör eli ile kalkınma dedi. Kadınlarla ilgili her noktada girişimciliği desteklemenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Işık, Biz girişimciliği önemsiyoruz. Kadın girişimciliğini daha çok önemsiyoruz. Kadınların kendi işini kurmasını yanında başka kadınları ve erkekleri çalıştırmasını, yani kendi işinin sahibi patronu olmasını çok önemsiyoruz. Türkiye pazar günü önemli bir seçimi daha inşallah huzurla başarıyla sonuçlandıracak. Burada özellikle 24 Haziran seçimleri 16 Nisan referandumunda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi miladı olacak. Uygulamanın başlangıç tarihi olacak. Bunun için 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin önümüzdeki belki sadece 5 yılını değil, 10 yılını değil, önümüzdeki 50 yılını derinden etkileyecek bir seçim haline geldi. Sebebi de şu; Bu sadece cumhurbaşkanının kim olacağı seçimi değil. Sadece milletvekillerinin kim olacağı veya hangi partinin kaç milletvekili çıkaracağı açısından önemli bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlü şekilde hayata geçip geçmeyeceğini belirleyen bir seçim. diye konuştu.