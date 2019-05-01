(Görüntülü) İşçi patron 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde özel şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü firma yöneticileri, işçiler ve aileleriyle kutladı.



İskenderun'da hizmet veren şirketin sahipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kentteki bir otelde düzenledikleri etkinlikte çalışanları ve aileleriyle kutladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Dokumacı, her zaman emeğe ve emekçiye saygı duyduğunu belirterek, "Ben de emekçiyim ve bu günlere sizler gibi emeğimizle, alın terimizle çalışarak geldik. Tabii bu çalışmalarımızda yönetim kurulu üyelerimiz ve ortaklarımızın da katkılar büyük" dedi.



Şirket sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar etkinlik boyunca müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

