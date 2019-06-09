(Görüntülü) İsale hattı patladı Foça susuz kaldı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'nın büyük bir kesimine kuyulardan içme suyu taşıyan isale hattındaki patlama nedeniyle dün sabah saatlerinden bu yana su kesintisi yaşanıyor. Arızanın giderilmesi için İZSU ekipleri aralıksız çalışırken, bazı aileler acil su ihtiyaçlarını damacana su satın alarak, çevrede az sayıda bulunan doğal kaynaklardan araçlarıyla su taşıyarak veya artezyen kuyularından çekilen sağlıksız sularla gidermeye çalışıyor. İZSU bu sabahtan itibaren mahallelerde tankerle temizlik ve hijyen için kullanma suyu dağıtmaya başladı. İzmir'in Menemen ilçesi kırsal Musabeyli Mahallesi'ndeki İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında, dün saat 07.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının Foça'nın Bağarası Mahallesi ile ilçe merkezi arasındaki kesiminde meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı. İZSU yetkilileri isale hattına giden suyu vanasını kapatarak kesti. Kesinti nedeniyle ilçe merkezindeki Atatürk, Fevzipaşa, İsmetpaşa ile kırsal Yenibağarası ve Gerenköy Mahalleleri'ne su verilemediği bildirildi. TAMİR EDİLDİ ANCAK YENİDEN PATLADI İZSU'dan yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi günü saat 07.30 ile 10 Haziran Pazartesi günü saat 00.00'a kadar bu mahallere su verilemeyeceği bildirildi. İZSU ekipleri, patlayan su borusunun onarımı için çalışmalarını dün sabah saatlerinden bu yana sürdürüyor. Ekipler, gece boyunca aralıksız olarak çalışıp, isale hattında patlayan boruyu onarıp, tekrar su verdi. Ancak bu defa 40 yılı aşkın bir süredir kullanıldığı için eskidiği belirtilen isale hattında başka patlamaların da meydana geldiği bildirildi. İsale hattında yaşanan patlamalar nedeniyle ilçedeki su kesintisi süresinin uzayabileceği belirtildi. Arızanın uzaması nedeniyle mahallerde tankerlerle temizlik ve hijyen amaçlı kullanma suyu dağıtımına başlandı. Tankerle su dağıtımının Fevzipaşa Mahallesi'nde Pazaryeri, Atatürk Mahallesi'nde sağlık ocağı yanı, sosyal tesis arkasında ve gezici araçla Denizkent'te, İsmetpaşa Mahallesi'nde ise İsmetpaşa Çeşmesi yanı, Ergen Sitesi önü, Phokaia Otel önünde yapıldığı duyuruldu. İlçede vatandaşların acil su ihtiyaçlarının karşılanması için her mahallede belirlenen noktalarda tanker bulundurulduğuna ilişkin olarak belediye hoparlörlerinden sürekli anons yapılıyor. Su dağıtımın 1'i 15 tonluk, 5'i de 10 tonluk tankerlerle yapıldığı belirtildi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz de sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla vatandaşları isale hattındaki arıza ve su dağıtımı konusunda bilgilendirdi. İŞLETMELER DENİZ SUYUYLA TABAN TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR Havaların çok sıcak olması, bayram ertesi ve yaz sezonu nedeniyle kentteki konaklama tesislerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla çalışması, yazlıkçıların gelmesiyle nüfusun kış aylarına oranla iki katından fazla artması, deniz keyfi ile birlikte duş sularına olan ihtiyaç gibi nedenlerle su tüketiminin çok arttığı ilçede kesinti ve arızalar vatandaşları ve işletmecileri canından bezdirdi. Bazı işletmeciler özel çalışan tankerler ile depolarını doldurarak sorunlarını çözmeye çalışırken, sahildeki işletmeler ise taban temizliklerini deniz suyu ile, bulaşık ve diğer temizliklerini ise taşıma su ile halletmeye çalışıyor. Kimi Foçalılar ise bahçelerdeki kuyulardan ihtiyaçları olan suyu temin etmeye çalışıyor. Marketlerde büyük damacana sular yok satarken, market reyonlarında da çoğunlukla su bulmak mümkün olmuyor. Su sıkıntısı nedeniyle bazı müşterilerin otellerinden ve ilçeden ayrıldıkları belirtildi. TURİSTİK TESİSLER SUSUZLUK NEDENİYLE SIKINTILI Foça Küçükdeniz Sahili'ndeki bir otelin işletmecisi olan Simge Oğuztaş, dün sabahtan bu yana sularının kesin olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ne temizlik yapabiliyoruz ne bulaşık yıkayabiliyoruz. Müşterilerimiz bize sinirli değil ama genel olarak çok üzgün ve sıkıntılılar. Sorunun ne zaman giderileceği de tam olarak belli değil. Otelimiz tamamen dolu ama bazı müşteriler terketmeye başladı. Yavaş yavaş ayrılıyorlar, Çünkü banyo kısıtlı, tuvalet temizliğinde problem var. Yetkililere çoğunlukla ulaşamıyoruz. Ulaştığımızda net bir cevap alamıyoruz. Evet biliyoruz arızayı gidermek için çalışıyorlar ama bunun daha önceden düşünülmesi gerekirdi. Böyle sezon ortasına kalmaması lazım. Acilen Foça'ya su verilmesi gerekiyor" dedi. İSALE HATTI YENİLENECEK İZSU yetkilileri çalışmaların sürüdüğünü vurgularken ilçeye su taşıyan boruların 40 yıldan fazla bir süre önce döşendiği, pek çok yerde çürüdüğü, arızaların giderilmesinin ardından su basılır basılmaz başka yerlerden tekrar boru patlamalarının meydana gelmesinden dolayı su verilemediğini aktardı. Hattın çelik borularla tamamen değiştirilmesi için ihaleye çıkıldığı ve önümüzdeki aydan itibaren hattın yenilenmesi işlemlerinin başlayabileceği de öğrenildi.