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(Görüntülü) İşadamı Mehmet Yeşildağ son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir rahatsızlığı bulunan iş adamı Mehmet Yeşildağ tedavi gördüğü hastanede...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

İŞ adamı Mehmet Yeşildağ, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı bulunan iş adamı Mehmet Yeşildağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ'ın kardeşi olan Mehmet Yeşildağ için Kasımpaşa, Piyalepaşa Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile iş,siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yeşildağ'ın kardeşleri Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ namaz öncesinde taziyeleri kabul etti. Yeşildağ'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığına defnedildi.

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