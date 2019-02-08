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(Görüntülü) İş vaadiyle kandırılarak fuhuşa sürüklendiler

İzmit'te, Özbekistan uyruklu O.E.(35) isimli kadının iş bulma vaadine kanarak Türkiye'ye gelen 6 Özbekistan uyruklu kadın fuhuşa sürüklendi. Polisin operasyonu ile 7'si Özbekistan uyruklu 10 kişi yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü...

İzmit'te, Özbekistan uyruklu O.E.(35) isimli kadının iş bulma vaadine kanarak Türkiye'ye gelen 6 Özbekistan uyruklu kadın fuhuşa sürüklendi. Polisin operasyonu ile 7'si Özbekistan uyruklu 10 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir apartmanda karşılıklı 2 dairede fuhuş yapıldığını tespit etti. Polisin gerçekleştirdiği operasyonda, Özbekistan uyruklu A.T.(31), S.M.(37), D.K.(33), D.A.(35), N.K.(37) ve R.M. (34) isimli kadınlar ile kadınları iş bulma vaadi ile kandırarak Türkiye'ye gelmelerini sağlayan Özbekistan uyruklu O.E.(35)  isimli kadın, fuhuşa aracılık ederek yer temininde bulundukları iddia edilen A.K.(74), F.K.(62) ve oğlu H.K.(37) gözaltına alındı.
Özbekistan uyruklu 6 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettikleri ve yer temininde bulundukları iddia edilen Özbekistan uyruklu O.E. isimli kadın ile A.K., F.K. ve H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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