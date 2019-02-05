(Görüntülü) İş adamı, kayıp köpeğini bulana 2 bin lira ödül verecek

MERSİN'de iş adamı Haşim Şenyiğit (58), sokak sokak dolaşıp, kaybolan 'Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğini arıyor. Gittiği yerlere köpeğinin fotoğraflarını asan Şenyiğit, 'Viyena'yı bulup kendisine getirecek kişiye 2 bin TL ödül verecek.



Ukrayna'ya tatile giden eşi ve çocuklarını almak için geçen yıl Mart ayında bu ülkeye giden Haşim Şenyiğit, hayatının şokunu yaşadı. Şenyiğit, arkasında bıraktığı Viyena' adlı Terrier cinsi köpeğinin kaybolduğunu öğrendi. Büyük üzüntü yaşayan Şenşyiğit, kente dönünce, hemen köpeğini aramaya başladı. Sosyal medyada birçok ilan veren ancak bir sonuç alamayan Şenyiğit, çareyi sokağa çıkmakta buldu. Viyena'nın fotoğraflarını kentin dört bir yanına asan Şenyiğit, köpeğini görenlerin kendisini aramalarını istedi.



Viyena'yı çok özlediğini belirten Şenyiğit, "Kirvem ben Ukrayna'ya giderken, 'Benim bir arkadaşım var, köpeği ona bırakalım, sahip çıkar' dedi. Ben de köpeğimi kirvemin arkadaşına emanet ettim. Ukrayna'dan dönüş yaparken arkadaşım aradı, 'Haşim, senin köpeğin kayboldu, arıyorum bulamıyorum' dedi. Ukrayna'dan köpeğim için yaklaşık bin 500 dolarlık yiyecek aldım. Bir evladım gibi, alıp yatağımda yatıracak kadar seviyorum. Her yerde onu arıyorum. Afiş asıyorum duvarlara, ama bulamıyorum. Kim bulursa ona 2 bin TL ödül vereceğim" diye konuştu.