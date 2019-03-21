(Görüntülü) İranlı turistler, Rize'de nevruzu kutladı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), () - İRAN'da, 21 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin tercihi Karadeniz oluyor. Rize'nin İkizdere ilçesine gelen İranlı turistler, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atladı, çalgılar eşliğinde halk oyunları oynadı.



İran'da nevruz tatilinden yararlanarak Türkiye'ye gelen bir grup İranlı turist, Rize'yi tercin etti. Rize'nin İkizdere ilçesinde, yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su oteli Ridos'ta konaklayan İranlı turistler, nevruzu kutladı. Yıl içerisinde nimet ve bereket getireceğine inanılan gıda ve eşyaları sergileyerek dualar eden İranlı turistler, Nevruz ateşi etrafında toplanarak eğlendi. Nevruz ateşi üzerinden atlayan turistler, çalgılar eşliğinde halk oyunları da oynadı.



'TURİSTLER HEM TATİL YAPIYOR, HEM DE ŞİFA BULUYOR'



Nevruz dolayısıyla Karadeniz'e geldiklerini anlatan İranlı turistler, bölgenin doğasına, yemeklerine ve misafirperverliğine hayran kaldıklarını söyledi. Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın da, 14.3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit Tüneli'nin açılmasıyla birlikte İran ve Irak'tan önemli bir turist potansiyeli aldıklarını söyledi. Akın, "Misafirlerimiz nevruz kutlaması için İkizdere'ye geliyorlar. Hem eğleniyorlar hem de şifa kaynağı termal havuzun sefasını sürüyorlar. Bölgemizin yeşili, yağmuru, oksijeni onları buraya çekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın tahlillerine göre termal suyumuz eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıklar, bel ve boyun ağrıları, cilt rahatsızlıkları ve kadın doğum hastalıklarına, böbrek taşı düşürülmesine de iyi geliyor. Misafirlerimiz hem tatil yapıyor, hem şifa buluyor" dedi.