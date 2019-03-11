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(Görüntülü) İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden pilot binbaşı Melike Kuvvet, mezarı başında anıldı

Tolga YANIK KONYA )) İran'da geçen yıl düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot binbaşı Melike Kuvvet, öğrencileri ve ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Geçen yıl mart ayında İran'da düşen jette hayatını...

Tolga YANIK KONYA )) İran'da geçen yıl düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot binbaşı Melike Kuvvet, öğrencileri ve ailesi tarafından mezarı başında anıldı. Geçen yıl mart ayında İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kadından biri olan pilot binbaşı Melike Kuvvet, ölümün birinci yıl dönümünde Üçler Mezarlığı'ndaki mezarı başında öğrencileri ve ailesi tarafından anıldı. Melike Kuvvet'in görev yaptığı Özyeğin Üniversitesi'nden gelen yaklaşık 10 öğrenci, öğretmenlerinin mezarı başında gözyaşı döküp, dua etti. Anma programına katılan abla İlknur Kuvvet, kardeşini şu sözlerle anlattı Hayata karşı bakışıyla, duruşuyla çok farklı bir insandı. Keşke herkes onu tanıyabilseydi. Belki onu tanısalardı bu şekilde arkasından bazı şeyler söylenmeyecekti. Benim içim çok rahat. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Halen daha gurur duyuyoruz. Herkese örnek oldu. Ölümünden sonra bile herkese örnek oldu. Benim tek kardeşimdi, toprağa verdim dedi. Öğrencisi Taha Kezer ise, Çok harika bir insandı. Kelimelere sığdıramıyorum. Mekanı cennettir. Hepimizi dipten aldı, en yükseklere çıkardı. Onun öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum.diye konuştu. Anma programı Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından sona erdi.

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