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(Görüntülü) Irak sınırında 35 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, buğday hasadına başlandı. Çiftçiler, bir dönem terör saldırılarının olduğu Balkaya Dağı'nın eteklerindeki buğday tarlalarında, 35 derece...

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, buğday hasadına başlandı. Çiftçiler, bir dönem terör saldırılarının olduğu Balkaya Dağı'nın eteklerindeki buğday tarlalarında, 35 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Sıcaktan bunalan çiftçiler, bölgede bulunan yüzme havuzuna girerek, serinliyor. Terör olaylarıyla gündeme gelen; ancak yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı, Irak sınırındaki Derecik beldesinde yaşayanlar, kış hazırlıklarını sürdürüyor. Buğday tarlalarının boy verdiği beldedeki çiftçiler, 35 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Sıcak havanın etkili olduğu beldede buğday hasadı yapan çiftçiler, bunaldığında ise bölgede bulunan yüzme havuzuna girerek, serinliyor. Yaptıkları çalışmanın zorluklarını anlatan bir çiftçi, "Bölgede iş makineleri kullanımı, arazi şartları nedeniyle imkansız olduğu için dedelerimizden ve babalarımızdan kalma 'orak' usulüyle buğday biçiyoruz. Bu çalışmalarımız sonbahar aylarına kadar sürüyor. Aşırı sıcaklardan çok etkileniyoruz. Bu nedenle çalışmalarımıza zaman zaman mola verip, havuza girerek, serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu. FOTOĞRAFLI

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